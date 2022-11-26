افتتاح المرحلة الرابعة طريق عين زارة من جزيرة النصب التذكاري إلى محطة وقود القرقني

أعلنت بلدية عين زارة اليوم السبت 2022.11.26 انتهاء أعمال المرحلة الرابعة من جزيرة النصب التذكاري إلى محطة وقود القرقني، بطول 3 كيلومتر بعد استكمال رصف الطريق وتركيب سياج حديدي فاصل وطلاء جانبي الطريق والإشارات المرورية.

وأكد مصدر من شركة الخدمات العامة بطرابلس لتطبيق بكم الإخباري ، تنفيذ 100 غرفة لمياه الأمطار، و42 غرفة لتصريف مياه الصرف الصحي ، إضافة لتنفيذ خطى فايبر وبريد تابع لشركة الاتصالات ، وخط كهرباء أرضي شامل للعبارات.

وأشار المصدر إلى استمرار العمل في المرحلة الخامسة لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع ،والتي ستكون بعرض 12متر، لكل اتجاه مع رصيف بالمنتصف وبنية تحتية كاملة، من أعمال صرف صحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة لطريق ومياه الشرب من جزيرة القرقني إلى مثلث النادي الدبلوماسي.