تعرف على القيم المادية لجوائز كأس العالم قطر 2022

تعتبر القيم المادية لجوائز كأس العالم قطر 2022 هي الأعلى في التاريخ، بقيمة 440 مليون دولار ،بعد روسيا 2018 والتي كانت 400 مليون دولار، والبرازيل 2014، بقيمة 338 مليون دولار .

حيث سيتحصل المنتخب الفائز بكأس العالم على جائزة مالية ،بقيمة 42 مليون دولار، أما الوصيف سيتحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 27 مليون دولار، والرابع 25 مليون دولار، بينما سيتحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على مبلغ 13 مليون دولار، والمراكز من التاسع إلى السادس عشر 13 مليون دولار، وأخيراً المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين، بقيمة 9 مليون دولار.