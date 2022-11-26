تفريغ أكثر من 10 آلاف طن من القمح السائب واستقبال 235 حاوية بميناء طرابلس البحري

أعلنت الشركة الليبية للموانئ اليوم السبت 2022.11.26 ، وصول معدلات إنتاج تفريغ سفن الصب بميناء طرابلس البحري إلى 10،789.42 طن من القمح السائب ، من السفينة Bomustafa التابعة لوكالة الهيلبو ، وذلك في يوم انتاجي واحد .

ووصلت إلى ميناء طرابلس البحري السفينة VENTO DI PONENTE التابعة لوكالة جرمة ،وعلى متنها 155 حاوية لبضائع متنوعة ، كما أنه من المتوقع أن تصل غدا الأحد السفينة OLGA.F ،التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 80 حاوية لسلع مختلفة.