تفريغ أكثر من 10 آلاف طن من القمح السائب واستقبال 235 حاوية بميناء طرابلس البحري

أعلنت الشركة الليبية للموانئ اليوم السبت 2022.11.26 ، وصول معدلات إنتاج تفريغ سفن الصب بميناء طرابلس البحري إلى 10،789.42 طن من القمح السائب ، من السفينة Bomustafa التابعة لوكالة الهيلبو ، وذلك في يوم انتاجي واحد .
ووصلت إلى ميناء طرابلس البحري السفينة VENTO DI PONENTE التابعة لوكالة جرمة ،وعلى متنها 155 حاوية لبضائع متنوعة ، كما أنه من المتوقع أن تصل غدا الأحد السفينة OLGA.F ،التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 80 حاوية لسلع مختلفة.
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