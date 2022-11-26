اقتصاد

تفريغ أكثر من 10 آلاف طن من القمح السائب واستقبال 235 حاوية بميناء طرابلس البحري

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت الشركة الليبية للموانئ اليوم السبت 2022.11.26 ، وصول  معدلات إنتاج تفريغ سفن الصب بميناء طرابلس البحري إلى 10،789.42 طن من القمح السائب ، من السفينة Bomustafa التابعة لوكالة الهيلبو ، وذلك في يوم انتاجي واحد .

ووصلت إلى ميناء طرابلس البحري السفينة VENTO DI PONENTE التابعة لوكالة جرمة ،وعلى متنها 155 حاوية لبضائع متنوعة ، كما أنه من المتوقع أن تصل غدا الأحد السفينة OLGA.F ،التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 80 حاوية لسلع مختلفة.

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