المصرف الإسلامي يستعد لإطلاق ثلاث فروع إلكترونية بداية العام القادم

أكد عضو الفريق الإعلامي بالمصرف الإسلامي الليبي فؤاد موسى استعداد المصرف لإطلاق ثلاث فروع إلكترونية بداية العام القادم 2023.

وأضاف موسي لتطبيق بكم الإخباري أن المصرف يستعد لفتح عدد 3 فروع جديدة، مبيناً بأن عدد الفروع التابعة للمصرف 15 فرعاً تتوزع في مختلف المدن الليبية، وعدد الصرافات الآلية 18 صراف تقدم خدمات سحب العملة والتحويل من حساب لحساب وكشف حساب وطلب بطاقة إلكترونية.

وقال موسى إن المصرف أطلق خلال العام الحالي 2022 خدمة إرسال واستقبال الأموال، بدون بطاقة حيث تمكن هذه الميزة من إرسال الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ،بمجرد خصم القيمة المراد تحويلها من بطاقة الزبون إلى المستقبل، الذي يمكنه سحب هذه القيمة من الصراف الآلي بمجرد الدخول علي خاصية ” خدمات بدون بطاقة “.