بدء المرحلة الثانية من فتح وتهيئة مسار الطريق الدائري الثالث

أكد الناطق باسم شركة الخدمات العامة طرابلس عبد الفتاح الغضبان أن الشركة باشرت الأسبوع الماضي تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع فتح وتهيئة مسار الطريق الدائري الثالث والتي تستهدف المنطقة الواقعة في نطاق “طريق الشوك – السبعة”.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن المرحلة الثالثة لمشروع الطريق الدائري الثالث تستهدف المنطقة الواقعة بين “جزيرة عودة الحياة عين زارة – امعيتيقة سوق الجمعة “، مبيناً أن الشركة تراعي استكمال إجراءات التعويض قبل إزالة المبانى السكنية الواقعة في نطاق مسار الطريق الدائري الثالث.