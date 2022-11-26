استقرار للدولار والذهب وتراجع للنفط في حركة الأسواق العالمية

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية استحقاق 10 سنوات هبوطاً بـ 1.49% لتسجل 3.654% ، في الوقت الذي يستقر فيه الدولار في آخر أيام التداول الأسبوعية ، رغم ارتفاع مؤشر الدولار 0.2‎% .

واستقر سعر العملة الموحدة لمنطقة الشنغن مقابل الدولار حيث سجلت 1.0408 يورو دون إرتفاع أو انخفاض ، فيما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 ‎% عند 1.0327 دولار .

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 2%، لتبلغ عند 83.63 دولارا للبرميل متخلية عن مكاسبها السابقة ، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.1%، لتسجل 76.28 دولارا للبرميل.

وسجل الذهب استقراراً في أسعار المعاملات الفورية عند 1754.7 دولارا للأوقية والذي كان قد بلغ سقف 1761.17 دولارا للأوقية في وقت سابق لتداولات الجمعة ، كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعا بـ0.5% لتبلغ 1754 دولارا.

اما في السوق المحلية الموازية للعملات فقد سجل الدولار تراجعاً أمام الدينار الليبي حيث بدء الأسبوع عند 5.17 دينار وتواصل في التراجع حتى بلغ اليوم السبت ال5.12 دينار ، فيما سجل اليورو صعوداً طفيفاً حيث بدأ الأسبع عند 5.29 دينار وانخفض حلال الأسبوع إلى 5.27 ثم عاد ليرتفع اليوم السبت إلى 5.31 دينار .