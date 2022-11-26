وزارة المالية تتوقع إيداع مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات الجهات العامة مطلع الأسبوع المقبل

طرابلس 24 نوفمبر 2022 (وال) – توقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إيداع مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة – في بيان لها – إنه تم صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ (144) جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة.

كما أكدت على أنه تم استكمال إجراءات 250 ألف متغير متمثلة في تنفيذ التسويات والترقيات لمرتبات الموظفين بالقطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الميزانية بوزارة المالية مستمرة في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد، إضافة إلى استمرارها في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة. (وال)

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