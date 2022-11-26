ليبيا تناقش في مؤتمر الكومسيك تعزيز العلاقات التجارية البينية ومشاركة القطاع الخاص

شاركت ليبيا اليوم السبت 2022.11.26 بفعاليات اليوم الأول للدورة الثامنة والثلاثين لمنظمة التعاون الإسلامي ( الكومسيك ) بمدينة اسطنبول التركية، لمناقشة اخر التطورات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية البينية للدول الأعضاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي والتجاري ، وتحسين قطاع الاتصالات والبنية التحتية في بعض الدول.

كما تم مناقشة وضع رؤية للحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي والدوائي، وإمكانية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإيجاد وسائل تمويل متعددة تسهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في مشروع التحول الرقمي .