جهاز النهر الصناعي يكشف عن حجم الأضرار والسرقات التي تعرضت له عددًا من مساراته خلال عام 2022 م

بنغازي 26 نوفمبر 2022 (وال)- كشف مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، عن حجم الأضرار والخسائر والسرقات التي مُنيت بها عددًا من مساراته خلال عام 2022 م.

وقال الساعدي – في تصريحات صحفية – أن أعمال التخريب والسرقات كلفت الجهاز مبالغ طائلة قدرت بأكثر من مليون دينار ليبي خلال العام الجاري.

وأوضح بأن مسار الأوسط غريان وبني وليد، تعرض لأربعة اعتداءات من سرقة وتخريب، إضافة إلى اعتداءان طالا خط السرير سرت وتازربو بنغازي.

وأشار إلى أنه تمت سرقة الأغطية الحديدية وغُرف صمامات الهواء على امتداد المسار خط السرير سرت وتازربو بنغازي.

من جهة أخرى، أكد مدير المكتب الإعلامي للجهاز سرقة الأسلاك الحديدية من أنابيب النهر الصناعي التي بلغ عددها 200 أنبوب، مشيرًا إلى أنه حدث اعتداء على مسار أجدابيا بنغازي كلفت الجهاز مبالغ طائلة لصيانته.

كما تابع: “وجدنا توصيلات غير شرعية بلغت أكثر من 4000 وصلة تم إزالتها”، مؤكدًا بأن كل هذه الاعتداءات كان لها التأثير السلبي على الجهاز وإمدادات المياه للمدن والمناطق.

ونوّه إلى أن الوضع في 2022 أفضل من 2021، وذلك بعد تكليف قوات أمنية لحماية الجهاز وخطوط النهر. (وال)

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