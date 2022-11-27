تغييرات للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 27 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8843 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0846 دينار، والجنيه الاسترليني 5.909 دينار، والدولار الكندي 3.6529 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2621 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2997 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3298 دينار، والدينار التونسي 1.5078 دينار، والدرهم المغربي 0.4573 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: