أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار في البنك المركزي 🏦

4.8965 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.1350 بيع في زليتن

5.1350 بيع في طرابلس

5.1375 بيع في بنغازي

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲

+4.75 ~5.25 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.3300 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

▪️الذهب_ Gold

آونصة الذهب :

1754.26 $

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب216.00 دينار

21 ب252.00 دينار

22 ب264.00 دينار

24 ب288.00 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2016 دينار

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 ذهب مستعمل :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.10 ~2.50 دينار

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار