بسبب التقلبات الجوية، تعليق الدراسة بأغلب مراقبات تعليم طرابلس الكبرى

اعلنت مراقبات تعليم ابو سليم وعين زارة وحي الأندلس وجنزور تعليق الدراسة ليومي الأحد والاثنين وذلك بعد تحذيرات المركز الوطني الأرصاد الجوية من طقس عاصف وأمطار غزيرة متوقعة خلال اليومين القادمين.

كما أعلنت مراقبة تعليم طرابلس المركز تواصل الدراسة بشكل طبيعي في مدارسها فيما علقت مراقبة تعليم سوق الجمعة الدراسة للمدارس التي يتعذر الوصول اليها بسبب تجمعات مياه الأمطار .

وأوضح الناطق بإسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبد العزيز عيسى لتطبيق “بكم” الإخباري أن قرار تعطيل المدارس من عدمه بسبب الأحوال الجوية سيكون حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات.