المياه والصرف الصحي ترفع حالة التأهب استعداداً لموجة الأمطار

أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم رفع حالة الاستعداد القصوى والتأهب في كافة المدن لمجابهة الاختناقات نتيجة سقوط الأمطار وتكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل طوال 24 ساعة والتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن الشركة خصصت أرقام طوارئ للتبليغ عن تجمع الامطار في الشوارع، مبينا أن سيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة تمركزت بالشوارع الرئيسية لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة، وكانت الشركة قد أطلقت أغسطس الماضي حملة تنظيف غرف تجميع المياه في كافة المدن.