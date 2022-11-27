الغزال: البرعصي سيتمكن من تحقيق تقدمات مالية واقتصادية بالمصرف

الوطن| رصد

رأى المحلل السياسي والاقتصادي سالم الغزال، أنه من المحتمل أن يتمكن النائب الجديد لمحافظ المصرف المركزي والمحافظ في المنطقة الشرقية مرعي البرعصي، من تحقيق تقدمات مالية واقتصادية وإنجاح جهود توحيد المصرف.

وأرجع الغزال في تصريحات صحفية ذلك، إلى شخصية البرعصي، عاده شخصية مالية ليبية معروفة وشغل عددا من المناصب القيادية سابقاً.

كما ولفت إلى أن إقالة الحبري لن تكون ورقة ضغط على الصديق الكبير، رغم تعرضه لضغوطات تسليم السلطة لإدارة جديدة ضمن جهود توحيد المصرف المركزي وتسمية شاغلي المناصب السيادية.

كما استبعد الغزال أن يتم توحيد المركزي قريبا خاصة مع وجود الدول التي لا تريد استقرار ليبيا وتستفيد من الوضع الحالي خاصة مع الانقسام في السلطة التنفيذية، والركود الاقتصادي العالمي.

وأردف الغزال بالقول، إن إعادة تسمية المحافظ ضمن اتفاق المناصب السيادية لن يسهم في توحيد المصرف، لأن الكبير الذي قضى 11 عاما في منصبه لن يسلمه بسهولة.