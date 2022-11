“عقيلة صالح” يبحث عددا من الملفات الاقتصادية مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد

بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” خلال لقاءه صباح اليوم الأحد مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد “مرعي البرعصي” بمكتبه بمدينة القبة عددا من الملفات الاقتصادية ومستجدات الأوضاع في مصرف ليبيا المركزي.

وكان “مرعي البرعصي” قد استلم مهامه رسميا الأربعاء الماضي نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ومحافظا للمصرف المركزي ببنغازي من سلفه “علي الحبري” والذي أقاله مجلس النواب في جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي من منصب محافظ المصرف المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

