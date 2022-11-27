تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3% خلال عام 2022

تشهد الشركات الصناعية الصينية الكبيرة المزيد من التراجع في الربح الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر مع تزايد تفشي فيروس كورونا، والإغلاقات المتكررة، والتي أثرت سلبا على الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية الصينية اليوم الأحد 2022.11.27 أن الأرباح الصناعية هبطت 3% في الأشهر العشرة الأولى من 2022 على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 2.3 % في الفترة من يناير وحتى سبتمبر .

وبحسب مكتب الإحصاءات فإن القطاعات الصناعية التي شهدت أكثر التراجعات حدة هي البترول والفحم، والوقود التي تراجعت أرباحها بنسبة 70.9 % مقارنة مع67.7 % في الأشهر التسعة الأولى من العام.