العثور على مجموعة صمامات لمشروع النهر الصناعي بمستودع للخردة لبيعها بالوزن

قالت إدارة تنفيذ مشروع النهر الصناعي، إن إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة القرضابية السدادة، عثرت اليوم الأحد 2022.11.27 على أكثر من 15 صمام هواء كامل بملحقاته وبعض المواد الحديدية الأخرى وكوابل كهرباء خاصة بالشركة العامة للكهرباء، بمستودع لبيع الخردة بعد أن تم حرق بعض الصمامات لإخفاء ملامحها لغرض بيعها بالوزن.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن التكلفة التقديرية للمواد المسروقة تجاوزت 10 آلاف دولار أمريكي، إضافة لعديد المشاكل والعراقيل التي تهدد الإمداد المائي في المنطقة.