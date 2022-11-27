الاتفاق على تسليم بطاقات المنح الدراسية مطلع الأسبوع القادم

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، اليوم الأحد 2022.11.27 ، اجتماعاً مع الفريقين المكلفين بتنفيذ مشروع المنح الدراسية من الوزارة ومصرف الجمهورية، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن منحة الطلبة والتي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد وصول البطاقات الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على البدء الفعلي في تسليم بطاقات المنح الدراسية مطلع الأسبوع القادم.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي وقعت الأسبوع الماضي إتفاقية مع مصرف الجمهورية، لإصدار بطاقات خاصة لطلبة الكليات والمعاهد التقنية العليا، يتم من خلالها سحب المنحة من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة للقيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في المحال التجارية والأسواق.