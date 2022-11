تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد، خطة مصلحة التسجيل العقاري خلال اجتماعه مع وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري “رضوان السني” وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية، مؤكداً على ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لا يمس القرار رقم 102 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء الخطة وفق هذا الأساس.

من جانبها أكدت ” حليمة إبراهيم” أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية ولا تمس القرار، أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون وتعتبر الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري.

كما عرض “السني” الصعوبات والمشاكل التي تواجه عدد 76 إدارة خدمية على مستوى ليبيا، وعدد 8 فروع رئيسية وخاصة بعد توقف عن العمل بما يزيد عن 10 سنوات.

وفي الختام أكد “الدبيبة” على ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالأضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق مايمنحه له القانون.

The post “الدبيبة” يتابع مع وزيرة العدل خطة مصلحة التسجيل العقاري appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا