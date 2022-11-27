رئيس مجلس النواب يلتقي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد مرعي البرعصي

القبة 27 نوفمبر 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد مرعي البرعصي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن اللقاء تناول عددًا من الملفات الاقتصادية على رأسها آخر مستجدات الأوضاع في مصرف ليبيا المركزي، حيث اطلع عقيلة صالح على سير العمل في المصرف.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة رسمية الأسبوع الماضي بالموافقة على إقالة نائب المحافظ السابق علي الحبري من منصبه، والتحقيق معه على خلفية تقارير عن تجاوزات مالية تتعلق بملفات إعمار مدينتي درنة وبنغازي. (وال)

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