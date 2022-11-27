اليونيسكو تدرس اعتماد منطقتين بالجبل الأخضر كمحمية إنسان ومحيط حيوي

قال رئيس الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أنيس القائدي لتطبيق بكم الاخباري إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” تدرس اعتماد محمية الكوف في الجبل الأخضر ومحمية وادي الناقة في درنة كمحميتي إنسان ومحيط حيوي.

وتوقع القائدي أن يعتمد المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي والمعروف “بمجلس ماب” المحميتين بداية العام القادم 2023.

وكان المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي قد اعتمد سبتمبر العام 2021 محمية الشعافيين بمسلاتة، كمحمية إنسان ومحيط حيوي.