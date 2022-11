“شكشك” يتابع مع “المقريف” آخر المستجدات المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني

تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف”، آخر المستجدات المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد.

ونوقش الاجتماع، أسباب تعتر المشروع، والإجراءات التي قام بها الديوان بالخصوص، من خلال تقييم العقد والأوامر التعديلية له في السابق، والتأكيد علي أهمية المشروع والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذه، إلى جانب فوائد الانتقال إلى التعليم الإلكتروني.

وأكد “شكشك” على دور الديوان دعمه لهذا المشروع، من خلال رؤية واضحة المعالم، وبشكل يضمن حسن توظيف مخصصاته، ووضع لبنة لهذا التوجه، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لما له من أثر على جودة التعليم، والرقي بالعملية التعليمية.

