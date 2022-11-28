صعود للدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 28 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8935 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0706 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9015 دينار، والدولار الكندي 3.638 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2627 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3023 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3323 دينار، والدينار التونسي 1.5096 دينار، والدرهم المغربي 0.4579 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: