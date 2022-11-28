ميناء بنغازي يستقبل 4 سفن محملة بالحبوب 

بنغازي 28 نوفمبر 2022 (وال) _ رست السفينة جوانا (JONNA) في ميناء بنغازي البحري، لوكالة المضيق للتوكيلات الملاحية محملة 25.000 ألف شعير.

ودخلت السفينة إيست ويند (EAST WIND I ) محملة 25.000 ألف طن شعير، لوكالة الأفق اللامع قادمة من أوكرانيا.

كما دخلت أيضاً السفينة سي ماريا تحمل 8000 آلاف طن من فول الصويه قادمة من الأرجنتين، إضافة إلى السفينة بلو شرك محملة 25.000 ألف طن من الشعير، للوكيل المضيق قادمة من روسيا. (وال _ بنغازي) ه أ

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