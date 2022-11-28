اقتصاد

المصرف المركزي: الدولار يرتفع .. واليورو يتراجع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 4.89 د‫ينار مقابل 4.88 دينار أمس الأحد.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تراجع سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار، الأحد، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.90 دينار.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.30 مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.50 دينار ليبي.

وتاليا قائمة لأسعار صرف العملات:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء
الدولار الأمريكي دولار واحد 4.8843 د‫.‬ل 4.8965 د‫.‬ل 4.8721 د‫.‬ل
اليورو يورو واحد 5.0846 د‫.‬ل 5.0973 د‫.‬ل 5.0719 د‫.‬ل
الجنيه الاسترليني جنيه واحد 5.909 د‫.‬ل 5.9238 د‫.‬ل 5.8943 د‫.‬ل
الدولار الكندي دولار واحد 3.6529 د‫.‬ل 3.662 د‫.‬ل 3.6438 د‫.‬ل
الدولار الاسترالي دولار واحد 3.2959 د‫.‬ل 3.3042 د‫.‬ل 3.2877 د‫.‬ل
الفرنك السويسري فرنك واحد 5.168 د‫.‬ل 5.181 د‫.‬ل 5.1551 د‫.‬ل
الكرونر السويدي كرونر واحد 0.4692 د‫.‬ل 0.4703 د‫.‬ل 0.468 د‫.‬ل
الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.4948 د‫.‬ل 0.496 د‫.‬ل 0.4935 د‫.‬ل
الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.6837 د‫.‬ل 0.6854 د‫.‬ل 0.682 د‫.‬ل
الين الياباني 100 ين 3.51 د‫.‬ل 3.52 د‫.‬ل 3.5 د‫.‬ل
الريال السعودي ريال واحد 1.2997 د‫.‬ل 1.303 د‫.‬ل 1.2965 د‫.‬ل
الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.3298 د‫.‬ل 1.3331 د‫.‬ل 1.3265 د‫.‬ل
الدينار التونسي دينار واحد 1.5078 د‫.‬ل 1.5116 د‫.‬ل 1.5041 د‫.‬ل
الدينار الجزائري 10 دينار 0.353 د‫.‬ل 0.354 د‫.‬ل 0.352 د‫.‬ل
الدرهم المغربي درهم واحد 0.4573 د‫.‬ل 0.4585 د‫.‬ل 0.4562 د‫.‬ل
اوقية موريتانية 100 اوقية 1.28 د‫.‬ل 1.29 د‫.‬ل 1.28 د‫.‬ل
فرنك افريقي فرنـك 0.0078 د‫.‬ل 0.0078 د‫.‬ل 0.0077 د‫.‬ل
الروبل الروسي 10 روبل 0.807 د‫.‬ل 0.807 د‫.‬ل 0.807 د‫.‬ل
الليرة التركية ليـرة 0.2621 د‫.‬ل 0.2628 د‫.‬ل 0.2615 د‫.‬ل
الايوان الصيني إيوان واحد 0.6817 د‫.‬ل 0.6834 د‫.‬ل 0.68 د‫.‬ل

 

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الوطن الليبية

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