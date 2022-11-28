المصرف المركزي: الدولار يرتفع .. واليورو يتراجع

الوطن| متابعات

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 4.89 د‫ينار مقابل 4.88 دينار أمس الأحد.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تراجع سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار، الأحد، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.90 دينار.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.30 مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.50 دينار ليبي.

وتاليا قائمة لأسعار صرف العملات: