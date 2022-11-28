تراجع الذهب اليوم الاثنين وارتفاع الدولار وانخفاض أسعار خام النفط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2022.11.28 بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن، الذي أثارته الاحتجاجات في العديد من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1749دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1749.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

وفي أسواق النفط فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3% عند مستويات 81.13 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام تكساس 2.9% عند مستويات 74.05 دولار للبرميل.