انخفاض البيتكوين اليوم الاثنين بنسبة 3.2% عند حوالي 16170 دولار

تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين 2022.11.28، وسط نوبة من القلق تجتاح المستثمرين في الأسواق العالمية أثارتها الاغلاقات التجارية في الصين بسبب فيروس كورونا.

وانخفضت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة بنسبة 3.2%، وتم تداولها عند حوالي 16170 دولار وانخفضت إيثر بنحو 4%، بينما تكبدت عملات مثل سولانا وأفالانش ودودج كوين خسائر أكبر.

وبلغت قيمة الخسائر الإجمالية في سوق العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 45.44 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 29.10%، في حجم الخسائر عن اليوم السابق.