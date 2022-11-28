صحيفة يونانية: أثينا قلقة من احتمال منح حكومة طرابلس التصريح لشركة البترول التركية لبدء عملياتها

ذكرت صحيفة “كاثيمريني” اليونانية اليوم الإثنين أن نافتكس للملاحة البحرية أصدرت تحذيرات بتوسيع منطقة المسوحات السيزمية لرواسب النفط والغاز الطبيعي قبالة ساحل جزيرة كريت استجابة لطلب من شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل التي مُنحت حقوق التنقيب ولكنها تخدم أيضًا الغرض الجيوسياسي.

وأضافت الصحيفة أن أثينا قلقة من تحرك محتمل من قبل الحكومة الليبية في طرابلس بمنح تصريح لشركة البترول التركية “TPAO” للتنقيب في جنوب غرب جزيرة كريت.

وتابعت الصحيفة بالقول أنه من خلال تعيين الحد الجنوبي للمنطقة الجديدة على الخط الوسطي بين اليونان وليبيا ، فإن ليبيا قد تكون مستعدة ﻹستئناف المفاوضات لتحديد مناطق الاختصاص البحري للبلدين .

ووفقا للصحيفة أن في تركيا نفسها ، يقول المحللون أن التنقيب في المنطقة الموسعة التي حددتها نافتكس الجديدة تبلغ (11000 كيلومتر مربع مقابل 6500 كيلومتر مربع محجوزة في 7 نوفمبر لا يؤثر على المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية