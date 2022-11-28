غرفة التجارة بطرابلس تبحث مع السفير المالطي التعاون والاستثمار في القطاع الخاص

عقد رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة أمس الأحد 2022.11.27 اجتماعاً مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلس صليبا، لبحث أوجه التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، وسُبل دعم قطاعات الصناعة والزراعة والثروة البحرية وتحفيز الاستثمار بمشاركة أصحاب الأعمال.

وأكد السفير المالطي حرص بلاده، لعقد شراكة طويلة الأمد وتنفيذ مشاريع استثمارية تسهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير قطاعات الصناعة والثروة البحرية في كلا البلدين.