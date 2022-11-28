الوطنية للنفط تعطى الإذن بالبدء في تشغيل مصنع الإيثيلين

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الاثنين 2022.11.28 إعطاء الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط، للبدء في عمليات تشغيل مصنع الإيثيلين، والتنسيق مع الإدارة العامة للتسويق لتوفير شحنات الديزل حسب الجدول المبرمج .

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن كل مراحل عمليات التشغيل، تتم خطوة بخطوة ،وبشكل تدريجي وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات، وصولاً إلى مرحلة إنتاج 330 ألف طن سنوياً من غاز الإيثيلين، والذي سيتم توجيهه لسد احتياجات السوق المحلي كمرحلة أولى .