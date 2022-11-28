ديوان الحبوب يسعى لبدء التوريد بداية العام القادم 2023

توقع مدير عام ديوان الحبوب بوزارة الاقتصاد والتجارة حسين العمامي أن يبدأ الديوان توريد الحبوب بداية العام القادم 2023، مبينا بأن المرحلة الأولى تستهدف توريد القمح .

وقال لتطبيق بكم الإخباري أن الديوان يستهدف توريد كافة الحبوب بالسعر غير الرسمي وبيعها للمطاحن، أضافة إلى توفير مخزون استراتيجي لمدة ثلاثة أشهر وبكمية 400 ألف طن.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا خلال العام الجاري بشأن إنشاء ديوان الحبوب، يتولى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار.