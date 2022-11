دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الاثنين المبعوث الأممي إلى استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة.

وأضاف “صالح” خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة إن إنجاز القاعدة الدستورية مهمة اللجنة المشتركة فقط ولا علاقة للمجلسين بها، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011 أجريت على أساسه الانتخابات في عامي 2012 و2014 وهو بمثابة أساس دستوري قائم.

وقال “عقيلة صالح” أن اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهامها في اجتماعات القاهرة، لكن انتهاء مهمة “ستيفاني ويليامز” وتأخر تكليف مبعوث أممي جديد عطل استكمال الاستحقاق الدستوري.

فيما أكد رئيس مجلس النواب أن التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية.

وأعرب “عقيلة صالح” عن أمله في التوافق قريبا بشأن “المؤسسات السيادية”، متمنيا استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا.

The post “عقيلة صالح” يدعو المبعوث الأممي إلى استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا