“محمد كريم”: شركة المياه والصرف الصحي تناشد حكومة الوحدة الوطنية بدعم الشركة

قال مدير مكتب الاعلام والتوعية والناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي” محمد كريم” في تصريح خاص لتبادل اليوم الاثنين، بإن شركة المياه والصرف الصحي تناشد حكومة الوحدة الوطنية بدعم الشركة العامة لمياه الصرف الصحي ومواكبة الشركة بدول الجوار المياه والصرف الصحي، لأن شركة تحتاج لوقفة جادة.

وأوضح “محمد كريم” بأنه تم شفط المياه السريع و أغلب الطرق من كل المناطق، وتنقصها منطقة البيفي والغرارات وسيتم شفط المياه منها في اقرب وقت.

وأضاف “محمد كريم” بأن شركة المياه والصرف الصحي تعتبر شركة مصنفة وتجارية خدمية تمول نفسها بنفسها، وتعاني من نقص في الإمكانيات، بالإضافة إلى عزوف الجهات العامة والخاصة، مما يأثر تأثير سلبي في أداء خدمات الشركة.

كما أوضح “محمد” أن شركة المياه والصرف تعتذر على توقف على الحركة المرورية، نظرًا لعدم استيعاب الشركة الموجود لغزارة مياه الامطار، بإلإضافة إلى أن المنظومة الموجودة قديمة منشأة، كما أن الشركة تطمن المواطنين بوجود غرفة بلاغات رئيسة لاستقبال بلاغتهم 0213608870 الرقم الخاص بغرفة البلاغات في شركة العامة لمياه والصرف الصحي.

