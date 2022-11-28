“شكشك” يبحث مع وزير الإسكان تقييم أداء اللجنة الفنية المعنية بدراسة وتقديم المخططات

تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، تقييم أداء اللجنة الفنية المعنية بدراسة وتقديم المخططات، وسير عمل المصلحة وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة بمصلحة التخطيط العمراني، والإدارات المختصة بالديوان.

حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع ضوابط ومعايير من قبل المصلحة، كآلية لعمل اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة قانونا والمتمثلة في تنقيح المخططات بما يتناسب مع مصلحة الدولة.

وأكد “شكشك” على ضرورة إزاحة العراقيل التي تواجه المصلحة، نظرا لأهميتها ودورها الفعال في تطوير وتوفير متطلبات السكن والمرافق العامة، علاوة على الحد من البناء العشوائي وتنمية المناطق عمرانيا.

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