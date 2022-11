استقبل وزير النفط و الغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الاثنين وفداً لرجال الأعمال و أصحاب الشركات النفطية و رئيس وأعضاء غرفة التجارة من الجمهورية التونسية، وذلك في اطار استعداد هذا الوفد للمشاركة في معرض النفط والغاز و الذي يقام على أرض معرض طرابلس الدولي إبتداءً من السبت القادم تحت رعاية وزارة النفط والغاز .

وأوضح “عون” في كلمته عمق العلاقة بين البلدين ورؤية الوزارة في تطوير العمل المشترك في قطاع النفط والغاز ودعمه لشركات القطاع الخاص وأهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية في المجالات النفطيه والطاقات المتجددة و الطاقه الشمسيه لتكون بديلة للاكتفاء وتصدير فائض الغاز والاستثمار المشترك في افريقيا.

ومن جانبه أكّد رجال الأعمال عن رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار بها بما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وامكانيات منافسة في مجالات النفط والغاز والخدمات النفطية وتطوير الحقول النفطية وخاصة المجاورة .

The post “عون” يلتقي برجال أعمال وأصحاب شركات نفطية تونسية ويؤكدون على رغبتهم في للعودة للعمل في ليبيا والاستثمار بها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا