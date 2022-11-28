النائب العام: نتائج تحاليل عينات برومات البوتاسيوم المرسلة إلى ألمانيا أكدت وجودها في 9 مدن

أعلن النائب العام “الصديق الصور” أن نتائج تحاليل عينات برومات البوتاسيوم التي أجريت في ألمانيا أظهرت وجود المادة في 27 موقعا مختلفا في ليبيا.

الصور في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أوضح ان مادة برومات البوتاسيوم رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات، مشيرًا إلى أن المادة عثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.

وأضاف الصور أنه سيتم قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

وفي 12 سبتمبر الماضي قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن مختبرات ألمانيا التي أرسلت لها عينات من الخبز الليبي، أكدت خلوها من مادة “برومات البوتاسيوم داخلها”، مشيراً إلى أن مختبرات تونس التي أرسلت لها عينات من قبل من جهات أخرى، ليست لديها إمكانية الكشف عن المادة.

يشار إلى أن النائب العام شكل في أغسطس الماضي لجنة رئيسة للتحقيق في التقارير الواردة عن استخدام مادة “برومات البوتاسيوم”.