شركات نفطية تونسية تُؤكد رغبتها في العودة للعمل من ليبيا

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون، وفداً لرجال الأعمال وأصحاب الشركات النفطية ورئيس وأعضاء غرفة التجارة من الجمهورية التونسية.

ويأتي اللقاء في إطار استعداد هذا الوفد للمشاركة في معرض النفط والغاز، الذي يُقام على أرض معرض طرابلس الدولي ابتداءً من السبت القادم تحت رعاية وزارة النفط والغاز، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستهل الوزير كلمته مرحباً بالوفد، ثم تطرق إلى عمق العلاقة بين البلدين ورؤية الوزارة في تطوير العمل المشترك في قطاع النفط والغاز ودعمه لشركات القطاع الخاص وأهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية في المجالات النفطيه والطاقات المتجددة والطاقة الشمسية لتكون بديلة للاكتفاء وتصدير فائض الغاز والاستثمار المشترك في أفريقيا.

من جانبهم أكّد رجال الأعمال رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار بها بما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وإمكانيات منافسة في مجالات النفط والغاز والخدمات النفطية وتطوير الحقول النفطية وخاصة المجاورة.

وأكّد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية على ضرورة تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق الأفريقي.

