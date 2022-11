مكتب النائب العام: بيت الخبرة الألماني يؤكد وجود مادة “برومات البوتاسيوم”في صناعة الخبز والدقيق في ليبيا

كشف مكتب النائب العام اليوم الاثنين، بأن بيت الخبرة الألماني الذي أرسلت له عينات من القمح والدقيق الداخلة في صناعة الخبر والمعجنات، أكد استعمال مادة “برومات البوتاسيوم” المحظورة في صناعة الدقيق والخبز في ليبيا بنسب غير ٱمنة من قبل القائمين على هذه الصناعة.

حيث أجرت النيابة العامة رفع 600 عينة من القمح والدقيق وغير ذلك من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات، وطلبت النيابة إجراء تحليل نوعي وكمي للعينات بغية استبيان إضافة مركب برومات البوتاسيوم المدرج في النظام المنسق لتصنيف السلع وتبويبها.

ووجه النائب العام “الصديق الصور” بمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة خارجين عن منظومة التشريعات الرامية إلى سلامة مايعرض من الغذاء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام صاحب العمل بضمان إجراءات الاختبارات والكشوفات الطبية على العاملين، تأكيداً من سلامتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية.

وأكد “الصور” وجوب استيفاء المتطلبات القانونية لدخول العاملين الأجانب إلى البلاد وإقامتهم وعملهم، بما في ذلك تأكيد من مدى مراعاة أصحاب العمل لتشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

