بالأرقام.. “المقريف”: هذه المتغيرات المالية للمعلمين والموظفين خلال أكتوبر

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسي المقريف” أن المتغيرات بشهر أكتوبر تضمنت تعديل الدرجة والعلاوة لـ 48000 معلم وموظف.

كما أكد “المقريف” الإفراج الإداري عن مرتبات 2895 مُعلّم وموظف، وتغيير مسار مُرتبات 6000 مُعلّم وموظـــــف .

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