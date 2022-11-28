اقتصاد

بالأرقام.. “المقريف”: هذه المتغيرات المالية للمعلمين والموظفين خلال أكتوبر

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسي المقريف” أن المتغيرات بشهر أكتوبر تضمنت تعديل الدرجة والعلاوة لـ 48000 معلم وموظف.

كما أكد “المقريف” الإفراج الإداري عن مرتبات 2895 مُعلّم وموظف، وتغيير مسار مُرتبات 6000 مُعلّم وموظـــــف .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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