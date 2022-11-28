“الغاوي”و”شكشك” يتابعان سير العمل بمصلحة التخطيط العمراني

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” اليوم مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني والإدارات المختصة بالديوان والمصلحة، لمناقشة وتقييم أداء اللجان الفنية والرئيسية بمصلحة التخطيط العمراني ومتابعة سير العمل بالمصلحة .

جيث تم الإتفاق على وضع بعض الضوابط والمعايير وتحديد آليات عمل اللجان لضمان تحقيق الأهداف قانونا بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما تم التطرق إلى الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع القائمة المقدمة من قبل مصلحة التخطيط العمراني وإمكانية البدء في تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتخصيص موارد مالية لها ، كما إتفق على ضرورة الحد من البناء العشوائي ومعالجة الوضع القائم وتنمية المناطق عمرانيا .

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