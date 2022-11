«الحويج» يُشدد على أهمية التجارة البينية للدول الأعضاء في الكومسيك

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أنّ ليبيا تسعى دائماً للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي ومتابعة توصيتها وتنفيذ قراراتها في الإطار الدولي والإقليمي .

وشدّد الحويج خلال مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي الكومسيك، على أهمية التجارة البينية لدول الأعضاء والعمل على تذليل كافة الصعوبات لرفع من مستوى التبادل التجاري.

ويشارك دد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال للدول الأعضاء المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث تم استعراض برنامج العمل الخاص بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المقرر تنظيمها في مجال الزراعة والامن الغدائية وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.

كما جرى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية ووضع استراتيجية لتنفيذ التحول الرقمي ومساعدة دول الأعضاء لتنفيدها.

