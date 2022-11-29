تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 29 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8909 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0768 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8686 دينار، والدولار الكندي 3.6393 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2626 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3015 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3316 دينار، والدينار التونسي 1.5164 دينار، والدرهم المغربي 0.459 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: