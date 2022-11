بعد توقف لسنوات.. بدء العمل في مصنع الإثيلين بمجمع راس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعطائها الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بالجهود المبذولة من إدارة الشركة وكافة العاملين بها في سبيل إعادة تشغيل هذا المجمع الصناعي المتوقف منذ سنوات.

وأكّد بن قدارة على دعمه المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية، مشددا على أن تتم خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.

