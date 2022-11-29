اقتصاد

رجال الأعمال التونسين يوكدون رغبتهم في العمل بليبيا والاستثمار في مجالات النفط والغاز

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقد وزير النفط والغاز محمد عون أمس الاثنين 2022.11.28، بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع وفد من رجال الأعمال و أصحاب الشركات النفطية و رئيس وأعضاء غرفة التجارة التونسية، استعداداً للمشاركة في معرض النفط والغاز و الذي سيقام على أرض معرض طرابلس الدولي إبتداءً من السبت القادم.

وأكد رجال الأعمال التونسين عن رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار في مجالات النفط والغاز

و تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق الافريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك