رجال الأعمال التونسين يوكدون رغبتهم في العمل بليبيا والاستثمار في مجالات النفط والغاز

عقد وزير النفط والغاز محمد عون أمس الاثنين 2022.11.28، بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع وفد من رجال الأعمال و أصحاب الشركات النفطية و رئيس وأعضاء غرفة التجارة التونسية، استعداداً للمشاركة في معرض النفط والغاز و الذي سيقام على أرض معرض طرابلس الدولي إبتداءً من السبت القادم.

وأكد رجال الأعمال التونسين عن رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار في مجالات النفط والغاز

و تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق الافريقي.