تعرف على كميات المياه المنسابة والمحجوزة في سدود وادي المجينين وزارت وغان وكعام

أعلنت وزارة الموارد المائية أمس الإثنين 2022.11.28، عن كميات المياه في أربعة سدود وهي سد وادي المجينين وسد وادي زارت وسد وادي غان وسد وادي كعام.

حيث بلغت كمية المياه المنسابة بسد وادي المجينين 2 مليون و30 ألف و700 متر مكعب، من أصل سعته التخزينية 58 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السعة التخزينية لسد وادي زارت 8 ملايين و600 ألف متر مكعب، وأن المياه المحجوزة في السد ذاته بلغت مليون و900 ألف متر مكعب.

وبينت الوزارة أن سد وادي غان الواقع بمدينة غريان، قد بلغت السعة التخزينية له 30 مليون متر مكعب، وأن المياه المحجوزة بلغت 7 ملايين و615 ألف و15 متر مكعب، فيما بلغ إجمالي كمية المياه المنسابة لبحيرة السد 5 ملايين و472 ألف و18 متر مكعب.

وأما في سد وادي كعام بمدينة الخمس، فتبلغ السعة التخزينية للسد 110 ملايين متر مكعب، والمياه المحجوزة 7 ملايين و275 ألف متر مكعب، فيما بلغ إجمالي المياه المنسابة لبحيرة السد 2 مليون و150 ألف متر مكعب.