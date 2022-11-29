“وزير المالية” يعتذر عن تأخر مرتبات شهر أكتوبر 2022م

قام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتقديم الاعتذار لأبناء الشعب الليبي عن التأخير الخارج عن إرادة وزارة المالية فيما يتعلق بمرتبات شهر أكتوبر 2022م .

كما أكدت الوزارة حرصها والتزامها التأمين على الانتظام بصرف المرتبات حسب الأجال المحددة قانونًا، و بأنها تبذل العناية والاهتمام لإنهاء عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية وتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن جدول المرتبات الموحد .

وأضافت الوزارة بأنها منذ مباشرة أعمالها في أبريل 2021م أمتهنت مبدأ الالتزام بصرف المرتبات في حينها .

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