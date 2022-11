بعد توقف لسنوات.. الوطنية للنفط تأذن بتشغيل مصنع الإثيلين بـ”رأس لانوف”

أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الإذن للبدء في عمليات تشغيل مصنع الإيثيلين الذي يعد أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضائها في بيان عبر حسابهم في فيس بوك، بكافة الجهود المبذولة من إدارة الشركة وكافة العاملين بها في سبيل إعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات.

من جانبها، أكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، أن كل مراحل عمليات التشغيل تتم وفق إجراءات سلامة العمليات ومتطلباتها، وصولا إلى مرحلة الإنتاج.

وأشارت الشركة إلى الوصول لهذه المرحلة الهامة والمتقدمة من خطة إعادة تشغيل المجمع، التي انطلقت في عام 2019، رغم “الظروف القاهرة والاستثنائية”، بحسب الشركة.

وافتتح مصنع الإثيلين في 15 أبريل 1987 من قبل شركة هيب اليوغسلافية وسلمت عمليات التشغيل لشركة راس لانوف بكوادر ليبية خلال العام 1992.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط+شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز

