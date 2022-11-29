النائب العام يكشف استعمال برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز بعدة بلديات

طرابلس 29 نوفمبر 2022 ( وال ) – كشف النائب العام الصديق الصور، عن استعمال مادة “برومات البوتاسيوم” في صناعة الدقيق والخبز بنسب غير آمنة من قبل القائمين على هذه الصناعة في بلديات عدة.

وذكر مكتب النائب في بيان له: أن مأموري الضبط القضائي والمحققين العاملين في نيابات النظام العام ومكافحة جرائم الفساد، أخذوا 600 عينة من القمح والدقيق وغير ذلك من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات، ثم طلبت النيابة العامة إجراء تحليل نوعي وكمي للعينات.

و أضاف المكتب: أن النيابة العامة أجرت تدابير قضائية أخرى تهدف إلى التأكد من سلامة الغذاء، والتحقق من توفر الشروط المطلوبة في 232 مخبزا، حيث كشفت الإجراءات عن مخالفات جسيمة في كل من طرابلس والخمس ومصراتة والزاوية وبنغازي وغريان وطبرق والبيضاء وسبها.

ووجه النائب العام وكلاءه أعضاء النيابة بمباشرة إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم لضمان إجراء الاختبارات والكشوفات الطبية على العاملين، للتأكد من سلامتهم صحيا وخلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية لدخول العاملين الأجانب إلى البلاد وإقامتهم وعملهم. (وال _ طرابلس)

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