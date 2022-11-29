ليبيا تؤكد خلال مؤتمر الكومسيك على أهمية الرفع من مستوي تبادل التجارة البينية

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الاثنين 2022.11.28 في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي للكومسيك في دورتها الثامنة والثلاثين، بمدينة إسطنبول التركية، حيث تم استعراض برنامج العمل الخاص بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المقرر تنظيمها في مجال الزراعة والأمن الغدائي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، كما تم مناقشة اخر التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية ووضع استراتيجية لتنفيذ التحول الرقمي .

وأكد الحويج على سعى ليبيا للاهتمام بالتجارة البينية لكافة الدول الأعضاء، والعمل على تذليل كافة الصعوبات لرفع من مستوى التبادل التجاري