خاص.. “الساعدي” يوضح حيال مقترح صيانة موقع أوجلة

صرح مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” لصحيفة صدى الاقتصادية ، موضحًا: موقع أوجلة هو يتوسط المسار ما بين موقع اجدابيا وموقع السرير “مصنع السرير” ، وبالتالي الموقع الجغرافي مهم جداً واستراتيجي بحيث أن يكون مخيم أو موقع لأعمال الصيانة لأي طارئ يحدث في المسار بدل التنقل من اجدابيا إلى موقع العمل أو العكس وبهذا يكون موقع أوجلة هو أقرب المواقع حيث أن المسافة بينهما طويلة.

وأضاف بالقول: والموقع لديه أهمية خاصة جداً كموقع إداري وسيكون دعم لوجستي لأعمال الصيانة المخطط حدوثها خلال العام القادم، ولهذا تم تقديم مقترح بإعادة صيانته وإنشاء مباني جديدة بالموقع وتم المقترح من إدارة المشروعات التي نفذت تصميم رائع يتلائم مع البيئة الصحراوية بأوجلة وتم إعتماد المقترح من اللجنة الإدارية وعند إنتهاء الإجراءات الهندسية والفنية سيتم الشروع بالعمل وتكليف المقاول بالخصوص.

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